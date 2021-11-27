علامات على الأظافر قد تشير إلى هذه الأمراض الخطيرة.. اعرفها جيدا

يترقب الملايين أي أعراض صحية قد تنبيء عن وجود علة للتعامل معها صحيا بشكل مبكر وبين العلامات ما قد يظهر على الأظافر .

وبحسب روسيا اليوم فقد زعمت خبيرة أن الأظافر يمكن أن تكشف ما إذا كان شخص ما يعاني من حالات صحية أساسية، أبرزها الإصابة بأورام سرطانية.

علامات في الأظافر

وشاركت فنية الأظافر، والتي ذكرها موقع “نيويورك بوست” باسم ميغان، عدة علامات مختلفة.

يجب البحث عنها في الأظافر، والتي يمكن أن تشير إلى حالات صحية مختلفة قد لا يكون الشخص على علم بوجودها.

خطوط داكنة

قالت ميغان إن الخطوط الرفيعة والداكنة القادمة من جذر الظفر إلى طرفه

يمكن أن تشير إلى الأوعية الدموية المكسورة أو الصدفية أو حتى الورم الميلانيني.

تعجر الأصابع

يحدث تعجر الأصابع عندما تتضخم أطراف الأصابع وتنحني الأظافر حول أطراف الأصابع.

ويعد تعجر الأصابع أحيانا علامة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ما قد يشير إلى مجموعة متنوعة من مشاكل الرئة.

خطوط بو

الحواف الأفقية في الأظافر، والمعروفة باسم خطوط بو، هي أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر، مشكلة نتوءات أفقية عبر الظفر.