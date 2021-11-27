شراكة بين “بترومين” وشركة رياضة المحركات السعودية

جدة- حالد بن مرضاح

أبرمت بترومين، الشركة الرائدة في صناعة زيوت التشحيم وخدمات السيارات في المملكة العربية السعودية، اتفاقية شراكة تمتد على مدار ثلاث سنوات للفترة من 2021-2023، لتصبح بموجبها شريكاً رسمياً لشركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المسؤولة عن الترويج لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021 التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتعتبر بترومين شريكاً رئيسياً لنادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، وبموجب الاتفاقية، سيتم تقديم عروض للنادي برعاية بترومين خلال النسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، المزمع إقامته على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، هو برنامج حصري موجه للمواطنين السعوديين الذين لديهم شغف بالسيارات السريعة والتصميم الرائع والحرفية من الدرجة الأولى. وفيما يتم إصدار العضوية عن طريق “الدعوة فقط”، سيتم تشجيع مجموعة مختارة من 30 سعودياً للانضمام. وسيستمتع الأعضاء المؤسسون بمزايا حصرية مثل فرصة قيادة سياراتهم الخاصة على حلبة كورنيش جدة خلال الأيام الأربعة من في عطلة نهاية الأسبوع لسباق الفورمولا 1في جدة.

وتعتبر بترومين شركة رائدة في قطاع خدمات السيارات بسمعة لا مثيل لها عبر أعلى مستوى من الجودة للمنتجات والخدمات في هذا القطاع، وتعمل بترومين في المملكة منذ أكثر من 50 عاماً، حيث تأسست في العام 1968، حين قامت الشركة ببناء سمعتها المرموقة عبر إنتاج زيوت السيارات بأعلى معايير الجودة في المنطقة.

وتعليقًا على الشراكة التاريخية مع شركة رياضة المحركات السعودية، قال كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لشركة بترومين: “تسعى بترومين دائماً نحو فرص الاستفادة من علامتها التجارية وترسيخ مكانتها الريادية كشركة خدمات السيارات الأولى في المملكة من خلال منتجاتنا وجهودها التسويقية، وتجسد هذه الشراكة التي عقدناها اليوم مع شركة رياضة المحركات السعودية طموحاتنا، حيث نتطلع إلى التوافق المثالي مع الشركاء الذين يعززون خدماتنا عالية الجودة للأعمال، ويسلطون الضوء على أهدافنا، ومن شأن هذا التعاون أن يعزز هذه الغايات، لا سيما أنه يتماشى مع دعم الشركة الكامل لمستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما تواصل بترومين التزامها بلعب دور ريادي في صناعتنا وفقاً لنهج متكامل من التميز”.

وأضاف: “سيشكل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في جدة حدثاً تاريخياً يستقطب أنظار العالم كله نحو المملكة، وتفخر بترومين بأن تكون جزءاً من هذا الحدث الهام، والاستفادة من الحضور العالمي الكبير الذي تشتهر به الفورمولا 1 والبث التلفزيوني واسع النطاق، والاهتمام الكبير بالحدث عالمياً والذي يفسر النمو الهائل لأرقام المشاهدة هذا الموسم، وهو الأمر الذي يتماشى تماماً مع أهداف بترومين حيث نسعى إلى تعزيز حضور علامتنا التجارية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي”.

بدوره، قال مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية: “يؤكد تأسيس نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، على شغف السعوديون الكبير للسيارات، فالمملكة لديها تقدير كبير للسيارات الخارقة العالمية الرائدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز أهمية الشراكة مع بترومين، فيما يجسد نادي السيارات فائقة الأداء السعودي التجسيد الحماس الذي اجتاح المملكة في الفترة التي سبقت استضافة أول سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في المملكة”.

وتستهدف بترومين في السنة الأولى ضمان زيادة قيمة علامتها التجارية، وتعزيز مستويات الوعي بالعلامة التجارية، والترويج عبر قاعدة العملاء والأقاليم المستهدفة. وتأسست شراكة بترومين الشركة رياضة المحركات السعودية من خلال المبادئ المؤسسية التي تستندان إليها والمتمثلة في التزام كلا الطرفين بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفق نهج متكامل للتميز.

الجدير بالذكر أن شركة بترومين تقوم بالعمل على أربعة نطاقات هي الزيوت والشحوم وخدمة السيارات (بترومين اكسبرس) وبيع الوقود بالتجزئة ووكالات السيارات. وتصدّر بترومين منتجاتها لأكثر من 40 دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تحت إشراف أكثر من 5,000 موظف.

أما شركة رياضة المحركات السعودية، والتي تم إطلاقها مؤخراً تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، فقد تأسست بهدف دمج جميع الأحداث المتعلقة برياضة المحركات في المملكة العربية السعودية تحت مظلة واحدة، لتصبح أول شركة عامة في المملكة العربية السعودية مخصصة للترويج لرياضة المحركات على المستوى الوطني.