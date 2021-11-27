الرياضة رئيس الاتحاد الدولي للايكيدو: أثق في نجاح السعودية بتنظيم دورة الألعاب 2023

الرياض – البلاد

أبدى رئيس الاتحاد الدولي للايكيدو، الهولندي السيد ويلكو فريزمان إعجابه بما شاهد من إمكانات رياضية رائعة في المملكة خلال حضوره ورش العمل المشتركة للاتحادات الدولية والوطنية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 التي تستضيفها الرياض. وقال: ” ما شاهدناه من اهتمام وعمل يجعلنا واثقين من نجاح هذا الحدث العالمي قبل إقامته؛ حيث ناقشت ورشة العمل وبحضور مندوبي الاتحادات الدولية للألعاب الـ15، الاستعدادات والتجهيزات، من حيث المنشآت المستضيفة للألعاب، وكذلك الدعم اللوجستي والخدمات المقدمة خلال فترة إقامة الحدث الكبير عام 2023م ولاشك أن هذه الاحترافية في العمل من خلال التخطيط وعمل الأهداف قبل إقامته وما تملك السعودية من إمكانيات وقدرات سيساهم في نجاح العمل “ وأكد السيد ويلكو فريزمان أهمية المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط والعالم؛ كونها من الدول المتقدمة واستضافة هذا الحدث العالمي سيضيف لجميع الألعاب العالمية للفنون القتالية. وقد عقد رئيس الاتحاد الدولي للايكيدو عددا من الاجتماعات مع رئيس اللجنة السعودية للايكيدو المهندس باسم زارع تم خلالها الوقوف على الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لهذا الحدث العالمي.