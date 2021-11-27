تنافس مثير في ختام بطولة العالم لتايكوندو السيدات بالرياض

متابعة- محمود العوضي
أسدل الستار مساء اليوم في الصالة الخضراء بالرياض على بطولة العالم الأولى للتايكوندو- سيدات، وذلك بحضور سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي. وذلك بحضور سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي. ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة أضواء العريفي، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونج وون، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري.
وكان اليوم الختامي قد شهد 8 نهائيات جاءت نتائجها كالتالي: في وزن (تحت 73 كجم) توجت الروسية خان بولينا بالميدالية الذهبية بعد فوزها على الفرنسية لورين.
كما توجت التركية ميرفي دينسيل بذهبية وزن (تحت 53 كجم) بعد فوزها على الأسبانية ماريا بيريز.
وتمكنت العاجية جباجبي روث من الفوز على الفرنسية ويت هينين؛ لتتوّج بذهبية وزن (تحت 67 كجم).
وتغلبت الروسية جيانا ميدفيفا على مواطنتها آنا كازارنوفسكيا في وزن (تحت 49 كجم). وحققت الإيرانية زهرة شهيدي وزن (تحت 57 كجم) بعد فوزها على الروسية بليزنياكوفا مارغريتا.
وتوجت البرازيلية كارولين سانتوس بذهبية وزن (تحت 62 كجم) بعد فوزها على التشيكية ستولابوفا بيترا. وفي وزن 46 كجم فازت الكورية كانغ مي-ريو بالذهبية بعد تغلبها على الروسية آرتامونوفا. وفي وزن 73كجم توجت بطلة بريطانيا بيانكا بالذهبية بعد فوزها على الروسية كريستينا.