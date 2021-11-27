بالفيديو: هالاند يسجّل بعد 8 دقائق من نزوله الملعب

سجّل مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند هدفًا حاسمًا لفريقه اليوم السبت بعد نزوله إلى الميدان بـ8 دقائق فقط أمام فولفسبورغ.

وقاد هالاند بوروسيا دورتموند إلى انتصار صعب خارج الديار أمام فولفسبورغ بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويغيب هالاند عن المشاركة في المباريات منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابة قوية في الركبة، ومع أول ظهور رفقة دورتموند سجّل هدفًا حاسمًا.

نزل النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند (21 عامًا) في الدقيقة 73 حينها كانت النتيجة 2-1 لصالح فريقه، وفي الوقت الذي ضغط فيه فولفسبورغ لإدارك التعادل، ظهر هالاند ليسجّل هدف تأمين الفوز لبوروسيا دورتموند الذي وصل إلى 28 نقطة في وصافة لائحة المسابقة خلف بايرن ميونيخ المتصدر.



وأحرز هالاند هدفه رقم 50 في مسابقة الدوري الألماني في المباراة رقم 50 بمعدّل هدف واحد لكل مباراة وهي نسبة غير مسبوقة في البوندسليغا.

وجا 48 هدفًا من أصل الـ50 من داخل الصندوق، منهم 4 ركلات جزاء، وهدفين فقط من خارج الصندوق.

وبصفة عامة سجّل هالاند 40 هدفًا من أصل الـ50 بقدمه اليسرى، و6 أهداف بالقدم اليمنى و4 أهداف بالرأس.