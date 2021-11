بالفيديو: هالاند يسجّل بعد 8 دقائق من نزوله الملعب

سجّل مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند هدفًا حاسمًا لفريقه اليوم السبت بعد نزوله إلى الميدان بـ8 دقائق فقط أمام فولفسبورغ.

وقاد هالاند بوروسيا دورتموند إلى انتصار صعب خارج الديار أمام فولفسبورغ بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويغيب هالاند عن المشاركة في المباريات منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابة قوية في الركبة، ومع أول ظهور رفقة دورتموند سجّل هدفًا حاسمًا.

نزل النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند (21 عامًا) في الدقيقة 73 حينها كانت النتيجة 2-1 لصالح فريقه، وفي الوقت الذي ضغط فيه فولفسبورغ لإدارك التعادل، ظهر هالاند ليسجّل هدف تأمين الفوز لبوروسيا دورتموند الذي وصل إلى 28 نقطة في وصافة لائحة المسابقة خلف بايرن ميونيخ المتصدر.

🎥 @BlackYellow laying down a marker by coming from behind to beat @VfLWolfsburg_EN today. 🙇‍♂️ #Bundesliga pic.twitter.com/cQcQ9qRZLM

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 27, 2021