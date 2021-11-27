بالفيديو: ليفربول يكتسح ساوثهامبتون برباعية نظيفة

حقق ليفربول انتصارًا كبيرًا أمام ساوثهامبتون السبت بأربعة أهداف نظيفة لحساب المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر بـ29 بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة.

أنهى الريدز الفترة الأولى متفوقًا بـ3 أهداف من ديوغو جوتا (هدفين) بالدقيقتين 2 و32 والإسباني تياغو ألكانتارا في الدقيقة 37.

وأكمل الهولندي فيرجيل فان دايك عقد الرباعية في الدقيقة 52 من الشوط الثاني إثر تمريرة حاسمة من زميله ألكساندر أرنولد.

وحقق ليفربول الفوز بنتيجة 4-0 للمباراة الثانية تواليًا بعد أن انتصر الجولة الماضية الـ12 أمام فريق أرسنال بالنتيجة ذاتها.

أهداف ليفربول ضد أرسنال 4-0 pic.twitter.com/NvZjdtBJZE — LEONIDAS (@SureUnavailable) November 20, 2021

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