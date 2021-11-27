الرياضة

بالفيديو: ليفربول يكتسح ساوثهامبتون برباعية نظيفة

محمد ابو الوفاaccess_time22 / ربيع الآخر / 1443 هـ      27 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ليفربول

حقق ليفربول انتصارًا كبيرًا أمام ساوثهامبتون السبت بأربعة أهداف نظيفة لحساب المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر بـ29 بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة.

 

أنهى الريدز الفترة الأولى متفوقًا بـ3 أهداف من ديوغو جوتا (هدفين) بالدقيقتين 2 و32 والإسباني تياغو ألكانتارا في الدقيقة 37.

 

وأكمل الهولندي فيرجيل فان دايك عقد الرباعية في الدقيقة 52 من الشوط الثاني إثر تمريرة حاسمة من زميله ألكساندر أرنولد.

 

وحقق ليفربول الفوز بنتيجة 4-0 للمباراة الثانية تواليًا بعد أن انتصر الجولة الماضية الـ12 أمام فريق أرسنال بالنتيجة ذاتها.

 

 

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