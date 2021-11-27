المحليات

انتخاب الأميرة هيفاء آل مقرن لرئاسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية باليونسكو

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1443 هـ      27 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

باريس : متابعات

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو سمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2021 حتى 2023، وذلك خلال الدورة 213 من المجلس التنفيذي، التي عقدت اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتعد لجنة البرامج والعلاقات الخارجية من أهم لجان المجلس التنفيذي للمنظمة، وتعنى بمتابعة الأنشطة والمخرجات لتقارير إستراتيجية اليونسكو وتنفيذ برامج المنظمة وتقارير عمل المنظمات الدولية وتنفيذ قرارات المؤتمر العام.

ويؤكد ترأس المملكة لهذه اللجنة دورها الفاعل والمحوري في اليونسكو لدعم عملية اتخاذ القرار بطرق منهجية وعادلة، تضمن سير أعمال المنظمة بكفاءة وفاعلية، محققةً بذلك أهداف التنمية المستدامة المتسّقة مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *