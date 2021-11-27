صحة و عافية

البصل .. اعرف أهم الفوائد ضد الفيروسات والسموم وعلى هؤلاء الحذر منه

ahmed saeedaccess_time22 / ربيع الآخر / 1443 هـ      27 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البصل هو المكون الذي لا غنى عنه في كل الأكلات لكن كما يتحدث الجميع عن فوائده يتحدث البعض عن أضراره.

وعن الأمر وفق روسيا اليوم.. تحدثت الطبيبة، خبيرة التغذية الروسية، ماريا تيخوميروفا، عن الخصائص المفيدة للبصل.

وحذرت في الوقت ذاته من الأمراض التي لا يجوز للمصابين بها تناول البصل.
وقالت تيخوميروفا: البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات.

كما يحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم.

والبصل هو أيضا مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى. فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة.

وأشارت الخبيرة إلى أن الكيرسيتين المضاد للأكسدة في البصل مفيد أثناء الإصابة بالسرطان والحساسية.

وبالإضافة إلى ذلك يحسن البصل جودة الحيوانات المنوية.

وأضافت: ولكن المصابين بتقرحات المعدة والاثني عشر يجب أن يتناولوا البصل بحذر.

ahmed antar

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