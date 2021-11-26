10 ملايين تُنهي خلاف برشلونة مع مدربه السابق كومان

توصل نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة إلى تسوية مالية مع مدربه الهولندي السابق رونالد كومان بعد فسخ عقده أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وأقالت إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا عقد المدرب رونالد كومان بعد خسارتين في الليغا، أمام ريال مدريد 2-1 ورايو فاييكانو 1-0.

طبقًا ليومية “سبورت” المقربة من دوائر برشلونة، فإن النادي توصل إلى دفع تسوية مالية لرونالد كومان تبلغ نحو 10 ملايين يورو.

وتجنبًا للصدامات القانونية المتوقعة بين الطرفين، فإن المدرب الهولندي المخضرم رونالد كومان تنازل عن مليوني يورو للنادي.

ووافق كومان على تحصيل مبلغ 10 ملايين يورو بدلًا من 12 مليون يورو، وهي قيمة إنهاء عقده الذي أنهته إدارة النادي الكاتالوني.