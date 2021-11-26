هل يجبر زيدان مبابي على البقاء في باريس؟

تحدثت وسائل إعلام صادرة اليوم الجمعة عن خطة من طرف باريس سان جيرمان لإجبار لاعبها كيليان مبابي (22 عامًا) على البقا عبر إقناع من المدرب المحتمل للنادي زين الدين زيدان الذي يعتبره مبابي مثلًا أعلى وقدوة في كرة القدم.

بحسب يومية “ليكيب” الفرنسية فإن باريس سان جيرمان يستعد لإطلاق سراح مدربه الأرجننتيني ماوريسيو بوتشيتينو وتعيين زين الدين زيدان.

ويمثل زيدان أولوية قصوى لدى الرئيس ناصر الخليفي الذي يعتبره من أعمدة الكرة الفرنسية، وعاملًا مهمًا في سبيل الحفاظ على كيليان مبابي.

ينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري 2021-2022 وأعرب اللاعب عن رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة ورفض تمديد تعاقده مع الباريسي.

وتقتضي خطة الخليفي أن يؤثر قدوم زيدان ووجود نجوم بحجم ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا على بقاء مبابي، خاصة حال حقق الفريق دوري أبطال أوروبا، إذ كان السبب الرئيسي في رغبة مبابي المغادرة إلى ريال مدريد هو التدرب تحت قيادة زيدان “مثله الأعلى” والفوز بدوري الأبطال الممتليء بها خزائن الملكي.

وترى يومية “ماركا” الإسبانية أن مبابي اتخذ قراره بالفعل ويريد اللعب لصالح ريال مدريد، وأن قدوم المدرب زيدان لن يؤثر على قراره في الرحيل.

تضاربت الأنباء والتوقعات ما بين الصحف الفرنسية والإسبانية حيال بقاء مبابي وارتباط ذلك بقدوم زيدان، لكن الوقت فقط من سيخبرنا بالنتيجة النهائية.