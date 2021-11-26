مواجهات “نارية” في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

أسفرت قرعة المحلق الأوروبي المؤهل لكأس العالم قطر 2022 عن مواجهات نارية في المجموعات الثلاث.

وأقيمت قرعة الملحق الأوروبي اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمدينة زيورخ السويسرية.

المجموعة الثالثة اعتبرت الأقوى بوجود بطل أوروبا 2016 البرتغال وبطل أوروبا 2020 إيطاليا، مع تركيا ومقدونيا الشمالية.

بينما جاء المجموعة الأولى متوازنة إلى حد ما بمستويات متقاربة بوجود كل من اسكتلندا وأوكرانيا وويلز والنمسا، بينما ضمت المجموعة الثانية روسيا وبولندا والسويد والتشيك في صراع المخضرمين بين روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا وزلاتان إبراهيموفيتش قائد السويد.

كيف تُلعب مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم؟





تقام مباريات نصف النهائي يوم 24 و25 مارس 2022 والنهائي يوم 28 و29 من نفس الشهر، على أن يصعد منتخب واحد من كل مجموعة وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: ويلز ضد النمسا .. اسكتلندا ضد أوكرانيا

المجموعة الثانية: روسيا ضد بولندا .. السويد ضد التشيك

المجموعة الثالثة: إيطاليا ضد مقدونيا .. البرتغال ضد تركيا