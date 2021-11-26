الرياضة الهولندي مارك مديرا فنياً لقدم القادسية

الدمام-حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي القادسية برئاسة أحمد غدران إجراءات التعاقد مع الخبير الهولندي مارك فوتا للعمل مديراً فنياً لكرة القدم بالنادي. وشدد رئيس النادي على أن هذه الخطوة- وإن تأخرت كثيراً إلا أنها- ستسهم في تنظيم العمل في النادي والدفع به إلى أعلى مستويات الاحترافية التي تنشدها وزارة الرياضة من خلال دعمها المستمر للأندية. وأوضح رئيس النادي بأن السيد مارك يعد مكسباً كبيراً للنادي على الصعيدين الفني والإداري؛ نظراً لما يمتلكه من تجارب دولية واسعة وسيعمل خلال الفترة القادمة على رسم وتنفيذ استراتيجية قطاع كرة القدم في النادي بشكل عام والفريق الأول بشكل خاص؛ حيث يرتبط الفريق الأول ارتباطاً كلياً في كافة جوانبه بالمدير الفني مارك . ويمتلك الخبير الهولندي شهاده pro license من الاتحاد الاوربي وسبق له العمل مديراً فنياً لأندية فينورد الهولندي ، وساوثهامبتون الانجليزي، والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.