الثقافية

4 وفيات و48 إصابة في حادث باص طريق الهجرة

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1443 هـ      26 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد مساعد السهلي بأن العمليات الإسعافية بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً في تمام الساعة 11:27 من مساء يوم أمس الخميس يفيد بوقوع حادث تصادم باص مع شاحنة بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 70.

وأشار إلى أنه على الفور تم توجيه أكثر من 20 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من داخل المنطقة، وثمانية فرق من منطقة مكة المكرمة وثلاث فرق من منطقة القصيم بمجموع 31 فرقة وفرقتين إسعافيتين تابعتين للشؤون الصحية ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة، بقيادة القيادة الميدانية والمدير الطبي والمساعد للشئون الإسعافية، وإشراف ومتابعة مدير عامّ الفرع الدكتور أحمد بن علي الزهراني .

وأوضح السهلي أنه عند الوصول للموقع اتضح وجود اثنين وخمسون حالة فيما كان تصنيف الحالات بالشكل التالي: 7 إصابات خطيرة، و23 إصابة متوسطة و18 إصابة بسيطة، و4 حالات وفاة.

مشيرًا إلى أنه تم نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها إسعافيًا في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية، وتواجدت الفرق الإسعافية في الموقع لحين إنهاء أعمال الدفاع المدني في اخراج المحتجزين داخل الباص، ومن ثم تم نقل جميع الحالات المتوفية عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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