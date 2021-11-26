الرياضة افتتاح بطولة المملكة للدبابات البحرية وبطولة الأسطول الشرقي الأولى للقوارب الشراعية

الجبيل- البلاد

افتتح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني بطولة المملكة للدبابات البحرية وبطولة الأسطول الشرقي الأولى للقوارب الشراعية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص والاتحاد السعودي للملاحة الشراعية. وذلك على شاطئ قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل.

شهد حفل الافتتاح الذي يستمر ثلاثة أيام ويستهدف أهالي الجبيل وزوارها، استعراضاً لأنشطة وفعاليات البطولة، إضافة إلى الألعاب البحرية لمختلف الفئات العمرية، ومسرح للأنشطة التفاعلية، وركن التراث البحري، ومطاعم والمقاهي، التي تستهدف أهالي الجبيل وزوارها. وأوضح رئيس اللجنة الفنية لرياضة المحركات في الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص نعيم الكديوي، أن بطولة المملكة للدبابات البحرية تتضمن مشاركة 15 متسابقاً في فئة الماراثون لمدة 45 دقيقة، فيما يشارك في بطولة الأسطول الشرقي الأولى للقوارب الشراعية 19 متسابقاً في فئة ليزر 4.7، وفئة ليزر راديال، مؤكداً أن السباق مفتوح لجميع فئات الدبابات، وتعتمد على لياقة المتسابق على تحديد المراكز أكثر من تجهيز الدبابات، وقد جرى اختيار شاطئ قاعدة الملك عبدالعزيزالبحرية بالجبيل، لإقامة البطولة، بسبب الأجواء التي ساعدت على إقامة السباق إضافة إلى الدعم والتسهيلات التي قدمها الأسطول الشرقي لإنجاح البطولة.