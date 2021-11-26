صحة و عافية احذر تناول بذرة هذه الفاكهة قد تصيبك بالغيبوبة والوفاة!

تحتوي فاكهة الرامبوتان على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد صحة الجسم، ولكن تناول قشرتها وبذرتها قد يعرض الجسم للإصابة بمخاطر قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان. ونوضح لكم اليوم المخاطر الصحية الناتجة عن تناول بذرة فاكهة الرامبوتان، وفقا لما ذكره موقع هيلث لاين: قد أوضحت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن قشؤ الرامبوتان قد يكون ساما عند تناوله بانتظام وبكميات كبيرة جدا. فإن تأثير بذور فاكهة الرامبوتان قد تسبب أعراضا تصل في بعض الاحيان إلى الغيبوبة وحتى الوفاة، ويعتبر التحميص الطريقة الوحيدة المعروفة في الوقت الحالي لمواجهة الخصائص المخدرة الطبيعية للبذور الخام لفاكهة الرامبوتان ، ومع ذلك فلا تتوفر إرشادات واضحة حول أفضل طريقة لتحميصه لجعله آمنا للاستهلاك البشري، وعليه فقد يكون من الافضل تجنب تناول البذور تماما.