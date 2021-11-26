إنهاء دعوى جماعية بالصلح وتسليم أجور متأخرة تجاوزت 700 ألف ريال في الرياض

الرياض : البلاد

تمكن فريق إدارة التسوية الودية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لإحدى شركات المقاولات وكان الصلح على استمرار العلاقة العمالية وصرف الأجور المتأخرة .

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن إنهاء الدعوى الجماعية المكونة من 68عاملاً كان من خلال عقد جلستي صلح ثم تشكيل فريق ميداني للشخوص إلى مقر المنشأة وتسليم الأجور المتأخرة بقيمة تتجاوز (700,000 ) سبع مئة ألف ريال والتأكيد على صرف الأجور في أوقاتها المحددة .