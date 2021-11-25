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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع عدد من الوزراء في البرازيل

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1443 هـ      25 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

برازيليا : واس

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع عدد من الوزارء في جمهورية البرازيل، برئاسة معالي وزير العلاقات الخارجية كارلوس ألبيرتو فرانسا، وعضوية كلاً من معالي وزير الطاقة والمعادن بينتو كوستا ليما البوكيركي، ومعالي وزير السياحة جيلسون ماشادو نيتو، ومعالي مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية الوزير روشا فلافيا.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات السعودية البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتطرقت جلسة المباحثات إلى أوجه تعاون البلدين في العديد من المجالات وخاصة مجالات الطاقة، كما تناولت تطوير الاستثمارات بين البلدين خاصة في ضوء رؤية المملكة 2030.

حضر الجلسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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