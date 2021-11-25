نفاد تذاكر حفل حماقي في البوليفارد

جدة – خالد بن مرضاح

نفدت تذاكر حفل الفنان محمد حماقي في بوليفارد رياض سيتي بعد طرحها بساعات، إذ أقبل الجمهور على شراء التذاكر بكثافة لدخول الحفل المحدد له الثاني من ديسمبر المقبل على مسرح أبوبكر سالم.وقال الحساب الرسمي لموسم الرياض على “تويتر”: “تذاكر حفلة الفنان الكبير محمد حماقي في بوليفارد رياض سيتي انتهت كلها. نشوفكم 2 ديسمبر في مسرح أبو بكر سالم”.

ويصدح حماقي خلال الحفل المرتقب بأفضل أغنياته من ألبومه الجديد “يا فاتني”، الذي طرحه مؤخرا كاملًا عبر قناته بموقع “يوتيوب”، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء التى تعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.