«ناسا» تطلق مركبة فضاء لحماية الأرض

كاليفورنيا – وكالات

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” مركبةً صوب الفضاء، في مهمة تجريبية تسعى لتغيير مسار كويكب، وذلك من أجل تأسيس أول نظام دفاع بشري لمنع اصدام الأجرام السماوية بالأرض.

وانطلقت المركبة الفضائية (دارت) من قاعدة فاندنبرج الفضائية بكاليفورنيا، على بعد حوالي 240 كيلومترا شمال غربي لوس إنجليس، على متن صاروخ من طراز (فالكون 9). وبثت قناة ناسا التلفزيونية عملية الإطلاق على الهواء مباشرة. وانفصلت حمولة دارت وهي في حجم سيارة صغيرة عن صاروخ الدفع بعد دقائق من عملية الإطلاق لبدء رحلة مدتها 10 أشهر في أعماق الفضاء على بعد نحو 11 مليون كيلومتر من الأرض. وبمجرد الوصول إلى وجهتها، ستختبر دارت قدرتها على تغيير مسار كويكب باستخدام القوة الحركية المطلقة والاصطدام به بسرعة عالية لدفع الجلمود الفضائي بعيدا عن مساره بما يكفي لإبعاد أي مصدر تهديد لكوكب الأرض في المستقبل.