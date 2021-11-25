ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم من “IFFHS”

حصد مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، اليوم الخميس جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 الصادرة من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء “IFFHS”.

وحل النجم البولندي في صدارة ترتيب لاعبي العالم بواقع 150 نقطة، متفوقًا على الوصيف ليونيل ميسي الذي حلّ ثانيًا بـ105 نقطة.

وبفارق بعيد للغاية جاء جورجينيو المتوّج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وكأس أمم أوروبا مع إيطاليا، في المركز الثالث بـ40 نقطة.

المركزان الرابع والخامس من نصيب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول بـ35 و20 نقطة تواليًا.

بقية القائمة كما تظهر في الصورة التالية.