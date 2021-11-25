الرياضة

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم من “IFFHS”

محمد ابو الوفاaccess_time20 / ربيع الآخر / 1443 هـ      25 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ

حصد مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، اليوم الخميس جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 الصادرة من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء “IFFHS”.

 

 

وحل النجم البولندي في صدارة ترتيب لاعبي العالم بواقع 150 نقطة، متفوقًا على الوصيف ليونيل ميسي الذي حلّ ثانيًا بـ105 نقطة.

 

وبفارق بعيد للغاية جاء جورجينيو المتوّج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وكأس أمم أوروبا مع إيطاليا، في المركز الثالث بـ40 نقطة.

 

المركزان الرابع والخامس من نصيب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول بـ35 و20 نقطة تواليًا.

 

بقية القائمة كما تظهر في الصورة التالية.

 

ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء 2021

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *