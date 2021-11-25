في دوري المحترفين.. الفتح وضمك يتعادلان في مباراة مثيرة

جدة – هلال سلمان
تعادل فريقا الفتح وضمك في أعلى مباريات دوري المحترفين تسجيلا للأهداف بنتيجة (5-5) مساء اليوم في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شهدت المباراة تقلبات مثيرة ولعبا هجوميا مفتوحا، حيث تقدم الفتح مبكرا بهدف البيروفي كويفا في الدقيقة الثالثة، وتعادل ضمك بواسطة الجزائري هلال سوداني في الدقيقة 11، وعاد اللاعب ذاته ليمنح التقدم للضيوف بعد 4 دقائق، لكن الفتح أدرك التعادل بهدف علي الزقعان (د 19)، وأبى البرازيلي فيليبي أوغوستو إلا أن يخرج ضمك متقدما بإحرازه هدف فريقه الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أضاف كاكتاش الرابع لضمك (د 63)، في حين سجل إيفان سانتيني الهدف الثالث للفتح (د 69)، قبل أن يضيف (النموذجي) هدفين متتاليين في دقيقتين بواسطة كويفا ثم فراس البريكان (75 و 76)، وسجل ضمك ريمونتادا مثيرة بتسجيله هدف التعادل بواسطة نجمه الأرجنتيني زيلايا (د 79)، لينتهي اللقاء الغزير بالأهداف بالتعادل الذي رفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة، وضمك إلى 25 نقطة في المركز الأول.