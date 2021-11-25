خدمات إنسانية

فعّل فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، خدمة نقل حالات مرضى جلطات القلب من موقع المريض إلى معامل القسطرة مباشرة، باعتبارها إحدى ركائز الأهداف الاستراتيجية للتحول الصحي لمواكبة رؤية 2030. وتهدُف الخدمة لإنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، واختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية، كما تتضمن معاينة الحالة وعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم، والتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة “التوجيه الطبي” لإطلاعه على وضع الحالة.