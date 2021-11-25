بوتين: مواقف روسيا متقاربة مع الدول الإسلامية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مواقف روسيا بشأن العديد من القضايا الصعبة متقاربة مع الدول الإسلامية، وأن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية مع الدول الإسلامية سواءً على الصعيد الثنائي أو الحوار مع منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة له خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» بجدة، ألقاها نيابة عنه رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف: «تولي روسيا أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية مع الدول الإسلامية سواءً على الصعيد الثنائي أو الحوار مع منظمة التعاون الإسلامي، ومن المفيد أن مواقفنا بشأن العديد من القضايا الصعبة في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي متقاربة للغاية؛ حيث يدعو جميعنا لبناء عالم ديمقراطي عادل قائم على سيادة القانون والتعايش السلمي بين الدول بعيداً عن أي إملاءات تستند إلى القوة وكافة أشكال التمييز». وفي ختام كلمته رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اهتمامه بتنظيم اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية.