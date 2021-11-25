المحليات

الفيصل يلتقي رئيس جمهورية تتارستان

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1443 هـ      25 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

التقى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس، بالرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان رئيس مجموعة الرؤية الإستراتيجية، على هامش اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي”, تحت شعار (الحوار وآفاق التعاون) المنعقد بفندق الريتز كارلتون جدة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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