الفيصل يلتقي رئيس جمهورية تتارستان

التقى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس، بالرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان رئيس مجموعة الرؤية الإستراتيجية، على هامش اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي”, تحت شعار (الحوار وآفاق التعاون) المنعقد بفندق الريتز كارلتون جدة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.