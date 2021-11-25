“الصناعة” تنفذ 1101 زيارة ميدانية على المصانع في أكتوبر الماضي

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية- تنفيذ 1101 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي؛ للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت أن الزيارات الميدانية المنفّذة على مصانع منطقة الرياض بلغت 256 زيارة، و384 زيارة في مصانع منطقة مكة المكرمة، فيما نفّذت 144 زيارة على مصانع المنطقة الشرقية، و77 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و68 لمصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 41 زيارة على مصانع منطقة عسير، و39 زيارة في منطقة الجوف، كما نفّذت الوزارة 38 زيارة ميدانية في منطقة حائل، و30 زيارة في منطقة تبوك، و21 زيارة ميدانية لمصانع منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى 3 زيارات في منطقة الباحة.

وذكرت أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وتشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط وخطورته، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

كما تحرص في هذه الزيارات على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.