السعودية تؤكد موقفها الداعم للسودان وتبارك الإتفاق السياسي

البرهان أكد للسفير جعفر المضي قدماً لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية

الخرطوم : البلاد

أثنى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على الأدوار المتعاظمة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.

وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، السيد علي بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، المضي قدماً لإستكمال هياكل السلطة الإنتقالية.

من جانبه نقل السفير علي بن حسن جعفر ، تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان، بالوصول للإتفاق السياسي التاريخي الذي وضع السودان على مسار الانتقال الديمقراطي وعودة الدكتور عبدالله حمدوك لمنصبه، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وأضاف السفير السعودي، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مؤكداً استعداد المملكة لتقديم كافة المساعدات لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.