أرامكو تقدّم لعشّاق الفورمولا 1 فرصة اختبار قدراتهم عبر أجهزة المحاكاة

جدة- خالد بن مرضاح
قبل انطلاق أوّل سباق فورمولا 1 في تاريخ المملكة بمدينة جدة في ديسمبر المقبل برعاية عالمية من أرامكو السعودية، سيتمكّن محبّو هذه الرياضة وعشّاق السرعة والتحدّي من اختبار قدراتهم عبر أجهزة محاكاة لسيارات فورمولا 1 التي توفّرها الشركة في عدد من المراكز التجارية في كلٍّ من الظهران والرياض وجدّة.
وتندرج هذه الفعالية ضمن مجموعة من الأنشطة التفاعليّة التي تنفذها أرامكو السعودية كامتدادٍ لشراكتها العالمية مع فورمولا 1 التي تم الإعلان عنها في مارس 2020م، بهدف مشاركة خبراتها وأحدث تقنياتها في الحدّ من انبعاثات محركات السيارات وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز حضور الشركة عبر أحد أكبر وأبرز المنصات الرياضية ومن أكثرها شعبية في العالم.
وستتوفّر أجهزة المحاكاة في مول الظهران، والنخيل مول في الرياض، وجدة بارك ومول العرب في جدة، وذلك خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل، لتقدّم للجمهور تجربة قيادة سيارات الفورمولا 1 افتراضيًا على حلبة سيلفرستون البريطانية التي تعدّ أحد أكثر الحلبات ذات المنعطفات السريعة.
وتعليقًا على هذه الفعالية، قال السيد مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية: “شهدت الرياضات الالكترونيّة بشكل عام نمواً كبيراً في الأعوام الماضية، وأسهم التطّور التقني في جعل التجربة الافتراضيّة قريبة جداً من الواقع. لذلك يتم استخدام أجهزة المحاكاة من قبل سائقي الفورمولا 1 كجزء من تحضيراتهم للسباقات خصوصاً تلك التي يتم تنظيمها على حلبات جديدة. وتواجد هذه الأجهزة في المملكة يمثّل فرصة رائعة للجمهور ليعيش تجربة قيادة سيارات الفورمولا 1 والتعرّف أكثر على هذه الرياضة المشوّقة قبل حوالي شهر من استضافة المملكة لسباق فورمولا 1 للمرّة الأولى في تاريخها”.
وستوفر الشركة أجهزة محاكاة افتراضية أخرى خلال أسبوع سباق النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة، من 3-5 ديسمبر، وذلك في منطقة الجمهور بحلبة السباق ليستمتع عشّاق هذا النوع من السباقات بهذه الفعالية كجزء من تجربة متكاملة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية المخطّط لها على هامش السباق التاريخي. والجدير بالذكر أن حلبة جدّة تُعد حلبة الشوارع الأسرع في تاريخ سباقات الفورمولا 1 بمعدّل سرعة قصوى يصل إلى 250 كم/الساعة.