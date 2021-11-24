7 ماسكات منزلية تخلصك نهائياً من الشعر الباهت والضعيف

من الضروري اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر للحصول على شعر لامع وصحي مع تغير الطقس ، يبدو أن استخدام منتجات العناية بالشعر الخاطئة ، والتلوث ، والشامبو ، والشعر اللامع والرائع ، يصعب تحقيقه

ولكن ليس بعد الآن ، لأن لدينا قائمة من أقنعة شعر منزلية الصنع للشعر الباهت ، تعمل بشكل أفضل وغير مكلفة ومع الاستخدام المنتظم ، ستعمل على تحويل شعرك وتجعله يبدو بالطريقة التي تريدها

1. ماسك الشوكولاتة للشعر

ضعي ملعقتين كبيرتين من الكاكاو + ما يكفي من الحليب الدافئ لإذابة الكاكاو = وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وجوز الهند

امزجيها كلها حتى تحصلي على عجينة ناعمة

أضيفي بضع قطرات من زيت الليمون والخزامى العطري ثم ضعيه على شعرك وفروة رأسك ولفي شعرك في كيس بلاستيكي أو قبعة استحمام

اشطفي القناع ببساطة بعد ساعة واستمري في روتين غسل الشعر بالشامبو والبلسم المعتاد.

2. ماسك الشعر بالشوفان والحليب

اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع والحليب ورقائق الشوفان

أضيفي بضع قطرات من فيتامين أ إلى هذا الخليط

دلكي فروة رأسك بالمزيج واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه

3. ماسك خل التفاح وعصير الليمون

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء البارد

اغسلي شعرك بالشامبو المعتاد واستخدمي هذا المنشط كشطف نهائي لزيادة كثافة الشعر

4. ماسك البطاطس والصبار

ابدئي بتقشير حبة بطاطس ثم الضغط على عصيرها ، مع ملعقتين كبيرتين من جل الصبار وملعقة كبيرة من العسل وأمبولة واحدة من فيتامينات A و E

افركي هذا المزيج في فروة رأسك ، واعطي نفسك تدليك لطيف للرأس

اتركيه لمدة ساعتين على الأقل ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد

5. قناع الأفوكادو وصفار البيض

اخلطي أجزاء متساوية من الأفوكادو وزيت الخروع وأضيفي إليها صفار بيضة

يقلب جيداً ويوضع على الشعر وفروة الرأس

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو خفيف

6. قناع الشعر بالصبار والعسل وزيت الخروع

خذي 3 ملاعق كبيرة من الصبار و 3 ملاعق كبيرة من العسل و 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

امزجي جيدًا ، ضعيه على الشعر ، ثم اشطفيه بشامبو خفيف بعد ساعة واحدة.

7. قناع الزبادي

خذي نصف كوب من زيت عباد الشمس ، أضيفي 2 من صفار البيض ، واستخرج ملعقتين كبيرتين من الزبادي

اخفقيها بالكامل حتى يصبح قوامها كريميًا وضعيها على الشعر وفروة الرأس

اشطفيه بشامبو خفيف بعد 20 دقيقة.