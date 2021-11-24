وفد “سيتي المصرفية” يختتم زيارة ناجحة إلى المملكة

الرياض – خاص

اختتم وفد رفيع المستوى في مجموعة سيتي المصرفية، بقيادة رئيسها التنفيذي السيدة جين فريزر ، زيارة ناجحة إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً واستمرت لمدة ثلاثة ، وشمل برنامج الوفد لقاءات مع كبار المسؤولين والجهات الرقابية ومجموعة من كبار العملاء، وشكّلت الجولة فرصة لتأكيد التزام سيتي بدعم عملائها الناشطين في أكبر أسواق المنطقة.

وتعتبر الزيارة الأولى للسيدة فريزر إلى المملكة منذ توليها منصب الرئيس التنفيذي لسيتي بداية هذا العام .

“يرى العديد من عملائنا فرصاً ضخمة في المملكة العربية السعودية والتي أضحت اقتصاداً عالمياً آخذاً في النمو”، حسب تصريح السيدة فريزر. “ولا شك في أن تسارع وتيرة التنويع، كما التكامل، الاقتصادي بالمملكة تخدم مسيرة بناء هذا الاقتصاد بما يضمن المزيد من فرص الرخاء لأفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق، فإننا مستمرون في دعم رؤية 2030 الجريئة.”

واختتمت الجولة بجلسة حوار مع أكثر من خمسين من القيادات النسائية الشابة بشركة أرامكو السعودية وأعضاء في مجلس القادة الشباب الاستشاري التابع للشركة، وتناولت تجربة السيدة فريزر الشخصية في مضمار الأعمال.

وتتواجد سيتي في المملكة العربية السعودية منذ العام 2018 بعد حصولها على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لتقديم مجموعة من الخدمات، بما فيها الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس مال الدين وأسواق الأسهم وبحوث الأوراق المالية إلى عملائها من المؤسسات المحلية والدولية.