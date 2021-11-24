نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء

البشرة الجافة هي أصعب أنواع البشرة وتتطلب عناية قصوى ، خاصة خلال فصل الشتاء

تبدو البشرة الجافة متقشرة ومشدودة وخالية من الرطوبة ويمكن أن تؤدي بعض الأشياء إلى تفاقم كل هذه الحالات

لكن في الشتاء ، تميل جميع أنواع البشرة إلى التمدد والجفاف ، حتى الأكثر دهنية

قمنا بإدراج أشياء يجب على جميع أنواع البشرة تجنبها لمنع جفاف الجلد في الشتاء

1. استخدام منظفات الوجه القوية

تتطلب فصول الشتاء تغيير روتين العناية بالبشرة وأول شيء يجب تغييره هو منظفك

اختاري تركيبة خالية من الصابون حتى لا يتأثر حاجز الأس الهيدروجيني الطبيعي للبشرة ويحتفظ الجلد بمرونته

2. استخدام الكثير من المنتجات التي تحتوي على الكحول

يعتبر الكحول في منتجات العناية بالبشرة ألد أعدائك سوف يجف الجلد تمامًا ، خاصة في الشتاء

تحققي دائمًا من قائمة المكونات في المنتجات وتجنبي المكونات مثل الكحول الإيثيلي وكحول الأيزوبروبيل وكحول البنزيل والإيثانول والبروبانول شديدة الجفاف في الطبيعة.

3. نسيان الترطيب

بغض النظر عما إذا كانت بشرتك جافة أم لا ، لا تنسِ أبدًا ترطيب بشرتك. عندما يجف الجلد بشكل مفرط ، تظهر مشاكل حب الشباب وغيرها من مشاكل العناية بالبشرة

حتى إذا كنت لا تقومي بعمل روتين دقيق للعناية بالبشرة ، يجب أن تتذكر دائمًا ترطيب البشرة في كل مرة

4. عدم وضع المرطب على البشرة الرطبة

يقول الخبراء إن أفضل وقت لترطيب البشرة هو عندما تكون رطبة لأن هذه الممارسة تساعد على الاحتفاظ بالترطيب والحفاظ على نضارة البشرة لفترة أطول.

5. أخذ حمامات ساخنة وطويلة

الاستحمام بالماء الساخن يمزق الزيوت الطبيعية من بشرتك والتي من الواضح أنها تجفف بشرتك أكثر نحب جميعًا الاستحمام لفترة طويلة في الشتاء بالماء الساخن ، ولكن استخدام الماء الساخن يمكن أن يكون شديد الجفاف

إذا كنتِ مضطرة تمامًا لاستخدام الدش الساخن ، فلا تقضي وقتًا طويلاً على الأقل تحته وضعي طبقة من زيت جوز الهند أو زيت الخروع قبل الاستحمام لتهدئة بشرتك وتهدئتها

6. تقشير البشرة بشكل يومي

الإفراط في التقشير لن يؤدي إلا إلى تهيج بشرتك أكثر قشري مرة أو مرتين في الأسبوع

حاولي استخدام مكونات طبيعية مثل العسل ودقيق الشوفان لتقشير بشرتك

يعطي العسل على الفور ترطيبًا هائلاً ويقشر دقيق الشوفان بعيدًا عن خلايا الجلد الميتة

7. تجنب زيوت الوجه

في بعض الأحيان ، لا يزال تطبيق جميع المرطبات في العالم غير مفيد في الشتاء ولهذا السبب يجب أن تصبح زيوت الوجه جزءًا من روتين العناية بالبشرة المعتاد

بينما يعتبر زيت ثمر الورد وزيت جوز الهند وزيت اللوز من الخيارات الشائعة لنوع البشرة الدهنية