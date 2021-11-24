مطار المؤسس وميادين جدة تتهيأ لاستقبال المشاركين في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

جدة : واس

تزينت صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بأعلام وشعارات سباقات الفورمولا 1 وبنماذج لسيارات السباقات السريعة وصور للفرق والسائقين المشاركين في جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، التي تحتضنها حلبة كورنيش جدة خلال المدة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك استعداداً لاستقبال هذا الحدث الأضخم في عالم سباقات السرعة ورياضة السيارات والمحركات.

وفي ذات السياق قامت أمانة محافظة جدة بتجميل طريق الملك والكورنيش بأعلام وشعارات الفورمولا 1 بدءاً من مطار الملك عبدالعزيز مروراً بدوار الكرة الأرضية باتجاه طريق الملك جنوبا والمنطقة المحيطة بحلبة كورنيش جدة والواجهة البحرية.

ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021 خلال المدة من 3 إلى 5 ديسمبر، حيث ستشهد حلبة كورنيش جدة -التي تعد أطول وأسرع حلبة فورمولا 1 في العالم- منافسات قوية لحسم لقب فورمولا 1 لعام 2021 , وذلك بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، المتأخر عن المتصدر والسائق ماكس فيرشتابن الطامح للقبه الأول .