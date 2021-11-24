غداً .. انطلاق ثاني بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية

الرياض- البلاد

تنطلق غدًا “الخميس” ثاني بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة “3 نجوم” في أسبوعها الثاني، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، بمشاركة 180 فارسا وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة.

وسيشهد الأسبوع الثاني من بطولة “جولات الرياض” لقفز الحاجز الدولية، والأخيرة لفئة “ثلاث نجوم” إقامة 16 شوطا على مدى ثلاثة أيام متتالية؛ من بينها شوط مؤهل لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وأقيمت منافسات الأسبوع الأول، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة، شهدت منافسة قوية توج بالمراكز الأولى فيها: الفارس الأردني إبراهيم بشارات بالشوط الكبير (3 نجوم ـ ارتفاع 1.25 متر)، والفارس القطري سالمين السويدي في الشوط الرابع لفئة (3 نجوم – ارتفاع 1.30 متر)، والفارس عبد الله الغامدي في سباق المستوى الصغير، والفارس بدر الحارثي بسباق فئة الشباب “المتوسطة” بارتفاع (حاجز 1.35 متر)، والفارس ناصر البقمي بجائزة الشوط الثالث (ارتفاع 1.25 متر) فئة النجمة الواحدة “المستوى المتوسط”، وفي اليوم الثاني، توج الفارس عبد الله شربتلي في الشوط الكبير لفئة ثلاثة نجوم (ارتفاع 1.45 متر) والشوط الكبير لفئة النجمة الواحدة (ارتفاع 1.30 متر)، والفارس ناصر الشواف بلقب الشوط المتوسط (فئة 3 نجوم ـ ارتفاع 1.30 متر)، والفارس عبد الله أبو بكر بلقب بطولة الشوط الصغير لفئة النجمة الواحدة (ارتفاع 1.15 متر)، والفارس مشاري القحطاني المخصص للبراعم (ارتفاع 1.25 متر)، وفي ختام الأسبوع الأول حقق شربتلي المركز الأول في الشوط الرئيسي “الفئة الكبرى”، والشوط الخامس للمستوى المتوسط “فئة 3 نجوم ـ ارتفاع 1.35 متر”، والشوط الرابع للمستوى المتوسط لفئة “النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر”، وأيضا الفارس عبد الله الغامدي “الجائزة الصغرى”، الفارسة الأميرة وطفة آل سعود شوط فئة الفرسان الناشئين (تحت 18 عاماً)، والفارس بدر الحارثي شوط الفرسان المبتدئين.

وحظيت الفعاليات المصاحبة في الأسبوع الأول بإقبال جماهيري كبير، لا سيما على الجلسات الخارجية المكشوفة والمنطقة المخصصة للأطفال، وذلك بفضل الإمكانيات المسخرة من الجهات المنظمة، وصاحبها الموسيقى الخلابة والخدمات المختلفة.

وتنطلق الفعاليات من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء، حيث يضم القسم المخصص للفعاليات مطاعم لأشهى وأرقى المأكولات المتنوعة (إيطالي، صيني، واسيوي)، مقاهي مختلفة وجلسات عائلية، بازارات للتسوق، وقسم مخصص للفن التشكيلي، ومواقع ترفيهيه إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.

وفي قسم الفن التشكيلي شاركت الفنانة التشكيلية نورة بن سعيدان برسم أحد الجهات المتواجدة في زاوية الفعاليات المصاحبة للبطولة وحيث تواجدت متاجر لبيع مجموعه من الازياء المميزة وقطع الماركات العالمية والعبايات والفروات الشتوية بجانب معرض يقدم منتجات خاصة للفرسان والخيول، وللمهتمين برياضة قفز الحواجز.

كما شهدت حضور الاطفال لمنطقة الترفيه لعيش تجربة امتطاء الجياد في الميدان المخصص للأطفال لعيش التجربة وبجانبها ورش الرسم والفن التشكيلي، وفي زاوية أخرى لالتقاط الصور التذكارية وتوثيق هذه اللحظات السعيدة، وحضت الجلسات الشتوية المتواجدة مع اجواء مفعمة بالاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الباردة ومشاهدة نقل البطولة في الشاشات الموزعة في أرجاء النادي.