صحة و عافية

طرق لتشجيع الأطفال على تناول الخضروات

نرمين عباسaccess_time19 / ربيع الآخر / 1443 هـ      24 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

يمكنك تجربة الكثير من الطرق الإبداعية لتقديم الخضروات لطفلك وحثّه علي تناول المزيد من الخضروات ونستعرض لكِ بعض الطرق لتشجيع الطفل علي تناول الخضروات

اصطحبي طفلك إلى السوق أو متجر البقالة واطلبي منه اختيار الخضار ودعيه يغسله ويقشره ويقطعه شرائح واختيار طريقة طهيه وتذوقه فمن المرجح أن يأكل الأطفال ما ساعدوا في صنعه

إذا كان طفلك يحب البيتزا فراجعي ما إذا كان سيحاول إضافة طبقة نباتية قد لا يحب بعض الأطفال مزج الأطعمة خاصة العبث مع طعام يعتقدون أنه مثالي بالفعل كالبيتزا لكن البعض سيكون على استعداد للتجربة

جهزي أوعية من الخضار لتحضير البيتزا فقد يغري الأطفال بكل الخيارات

بالنسبة للطفل الصغير فإن صنع الوجوه بالخضروات المقطعة قد يساعد في تناولهم للخضروات كما أن جعل الطعام صغير الحجم يمكن أن يجعله أكثر ملاءمة للأطفال.

عندما تشعري بالإحباط لأن طفلك لن يجرب الخضار لا تغضبي، فقد يؤدي إجبار الطفل على تناول شيء ما إلى تجنبه لاحقًا ، حتى عندما يصبح بالغًا

لا ترهقي طفلك بتقديم طبق كامل من الأطعمة التي لا يعرفها أو لا يحبها اطلبي منه تجربة خضروات جديدة في كل مرة

اجعلي الحصة الأولى صغيرة ةتأكدي أيضًا من تقديم الأطعمة المألوفة الأخرى التي يحبها بالفعل ، ونأمل أن تتضمن على الأقل خضارًا واحدًا

بهذه الطريقة يمكنك تشجيعهم على تجربة الطعام الجديد

إذا كنت قد قدمت البروكلي أو السبانخ لطفلك عدة مرات ولم يعجبه فلا تستسلمي تتغير أذواق الأطفال مع نموهم وقد يضطرون إلى تجربة طعام جديد عشرات المرات قبل أن يعجبهم.

في بعض الأحيان لا يحب الأطفال الخضار لأنها طرية جدًا أو طعمها قوي للغاية جربي تحميصها للحصول على النكهة والملمس الذي سيحبه الأطفال

ستكون طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج مثل البطاطس المقلية كما أنه يبرز الحلاوة الطبيعية في الخضار حتى لا يكون طعمها قويًا كما قد يحدث عندما تكون نيئة

جربي رشها بزيت الزيتون ورشيها ببعض جبن البارميزان قبل وضعها في الفرن.

الغموس الصحي مثل الحمص قد يجعل الخضروات النيئة أكثر جاذبية للأطفال لكن لا تقدمي الكريمة الحامضة أو الغموسات المصنوعة من المايونيز

قدمي مجموعة من الجزر الصغير والبازلاء وغيرها من الخضار مع وعاء من الغموس اللذيذ بجانب الحمص

ابحث عن وصفة صحية لتتبيلة الرانش تستخدم الزبادي قليل الدسم بدلًا من المايونيز يحب الأطفال فعل الغموس وتناول الأطعمة بأصابعهم.

nermin abbas

كتب بواسطة

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