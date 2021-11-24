طرق لتشجيع الأطفال على تناول الخضروات

يمكنك تجربة الكثير من الطرق الإبداعية لتقديم الخضروات لطفلك وحثّه علي تناول المزيد من الخضروات ونستعرض لكِ بعض الطرق لتشجيع الطفل علي تناول الخضروات

اصطحبي طفلك إلى السوق أو متجر البقالة واطلبي منه اختيار الخضار ودعيه يغسله ويقشره ويقطعه شرائح واختيار طريقة طهيه وتذوقه فمن المرجح أن يأكل الأطفال ما ساعدوا في صنعه

إذا كان طفلك يحب البيتزا فراجعي ما إذا كان سيحاول إضافة طبقة نباتية قد لا يحب بعض الأطفال مزج الأطعمة خاصة العبث مع طعام يعتقدون أنه مثالي بالفعل كالبيتزا لكن البعض سيكون على استعداد للتجربة

جهزي أوعية من الخضار لتحضير البيتزا فقد يغري الأطفال بكل الخيارات

بالنسبة للطفل الصغير فإن صنع الوجوه بالخضروات المقطعة قد يساعد في تناولهم للخضروات كما أن جعل الطعام صغير الحجم يمكن أن يجعله أكثر ملاءمة للأطفال.

عندما تشعري بالإحباط لأن طفلك لن يجرب الخضار لا تغضبي، فقد يؤدي إجبار الطفل على تناول شيء ما إلى تجنبه لاحقًا ، حتى عندما يصبح بالغًا

لا ترهقي طفلك بتقديم طبق كامل من الأطعمة التي لا يعرفها أو لا يحبها اطلبي منه تجربة خضروات جديدة في كل مرة

اجعلي الحصة الأولى صغيرة ةتأكدي أيضًا من تقديم الأطعمة المألوفة الأخرى التي يحبها بالفعل ، ونأمل أن تتضمن على الأقل خضارًا واحدًا

بهذه الطريقة يمكنك تشجيعهم على تجربة الطعام الجديد

إذا كنت قد قدمت البروكلي أو السبانخ لطفلك عدة مرات ولم يعجبه فلا تستسلمي تتغير أذواق الأطفال مع نموهم وقد يضطرون إلى تجربة طعام جديد عشرات المرات قبل أن يعجبهم.

في بعض الأحيان لا يحب الأطفال الخضار لأنها طرية جدًا أو طعمها قوي للغاية جربي تحميصها للحصول على النكهة والملمس الذي سيحبه الأطفال

ستكون طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج مثل البطاطس المقلية كما أنه يبرز الحلاوة الطبيعية في الخضار حتى لا يكون طعمها قويًا كما قد يحدث عندما تكون نيئة

جربي رشها بزيت الزيتون ورشيها ببعض جبن البارميزان قبل وضعها في الفرن.

الغموس الصحي مثل الحمص قد يجعل الخضروات النيئة أكثر جاذبية للأطفال لكن لا تقدمي الكريمة الحامضة أو الغموسات المصنوعة من المايونيز

قدمي مجموعة من الجزر الصغير والبازلاء وغيرها من الخضار مع وعاء من الغموس اللذيذ بجانب الحمص

ابحث عن وصفة صحية لتتبيلة الرانش تستخدم الزبادي قليل الدسم بدلًا من المايونيز يحب الأطفال فعل الغموس وتناول الأطعمة بأصابعهم.