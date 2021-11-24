طرق التعامل مع الصداع النصفي للأطفال

لا يقتصر الصداع على البالغين فقط حوالي 1 من كل 5 أطفال ومراهقين في سن المدرسة عرضة له أيضًا

أكثر أنواع الصداع شيوعًا عند الأطفال هو صداع التوتر لكن حوالي 5٪ من الأطفال يعانون من الصداع النصفي والبعض منهم في عمر 4 سنوات

قد تقلق من أن يكون صداع طفلك علامة على مشكلة أكثر خطورة ، مثل ورم في المخ لكن هذا غير صحيح بالنسبة لمعظم حالات الصداع في مرحلة الطفولة

تخلص من مخاوفك من خلال تتبع أعراض طفلك والتحدث إلى الطبيب يمكنكما معًا إيجاد العلاجات ومساعدة طفلك على تعلم طرق للشعور بالتحسن

يصاب معظم الأطفال بسبب مرض أو عدوى (مثل الزكام ) أو حمى

على سبيل المثال، التهاب الجيوب الأنفية والتهابات الحلق أو الأذن يمكن أن تؤدي إلى الصداع.

الصداع النصفي قصة مختلفة الأطباء لا يعرفون بالضبط ما الذي يسببه ، لكنهم يعرفون أنهم مرتبطون بالتغيرات الفيزيائية والكيميائية في الدماغ ، وكذلك الجينات التي ينقلها الآباء إلى أطفالهم

حوالي 7 من كل 10 أطفال يعانون من الصداع النصفي لديهم أم أو أب أو أشقاء لديهم تاريخ معهم

أشياء مماثلة – مثل التعب ، والأضواء الساطعة ، والتغيرات في الطقس – قد تؤدي إلى الصداع

غيرها من مشغلات الصداع النصفي وتشمل الإجهاد ، القلق ، الاكتئاب ، تغير في النوم أنماط، سمع أصواتا عالية، أو بعض الأطعمة

الكثير من النشاط البدني أو التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يسبب الصداع النصفي لدى بعض الأطفال أيضًا

يمكن للفتيات حدوث الصداع بسبب التغيرات الهرمونية عندما تأتي الدورة الشهرية يسمى هذا النوع من الصداع بالصداع النصفي أثناء الدورة الشهرية

تشمل الأسباب الشائعة لصداع التوتر الإجهاد العاطفي ، وإجهاد العين بسبب ضعف الرؤية ، وإجهاد الرقبة أو الظهر المرتبط بضعف الموقف.

معظم حالات الصداع غير ضارة ولكن إذا تفاقمت بمرور الوقت وحدثت مع بعض الأعراض الأخرى ، فقد تكون علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة

متى تتصل بطبيبك

راجع الطبيب إذا عاد صداع طفلك أو ساء أو استمر لأكثر من 12 ساعة يجب أيضًا الذهاب إلى الطبيب إذا كان الصداع يتبع إصابة في الرأس أو إذا شعرت أن طفلك لا يبدو جيدًا

اصطحب طفلك إلى الطبيب على الفور إذا كان لديه أي من هذه الأعراض إلى جانب الصداع :-

فقدان البصر

التقيؤ

ضعف العضلات

حمى

تصلب الرقبة

أي أعراض توقظهم أثناء الليل

عند الأطفال الصغار ، ألم في مؤخرة الرأس