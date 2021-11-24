حسام بن سعود يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الباحة للإبداع والتميز

الباحة : واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس جائزة الباحة للإبداع والتميز، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ضيف شرف الجائزة اليوم، الفائزين والفائزات بالجائزة في فروعها التسعة من دورتها الحالية، وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن الجائزة وفروعها التسعة وآلية المسابقة.

ونوه بما تشهده بلادنا من نقلة نوعية في شتى المجالات العلمية والعملية والاقتصادية والإنسانية , مؤكدا أن المواطن أثبت على مر العصور أنه قادر على التميز والبذل والعطاء، وأن منطقة الباحة بإنسانها المبدع تقف جنباً إلى جنب مع بقية المناطق لدعم مسيرة البناء المباركة التي يشهدها وطننا العزيز.

الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات بـ #جائزة_الباحة_للإبداع_والتميزhttps://t.co/KWcI6XqKrx pic.twitter.com/aOSXP6KrqA — صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 24, 2021

وأوضح سمو أمير منطقة الباحة أن هذه الجائزة بأفرعها التسعة تهدف إلى تحفيز وتشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني من المبدعين والمتميزين ، واحتضان الأفكار البناءة والممارسات الهادفة والأعمال الريادية وغرس قيم العمل التطوعي وتعزيز دور المجالس الشبابية ودعم الشباب والفتيات في المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن، وذلك وفق معايير تواكب مستهدفات رؤية المملكة.

وهنّأ الفائزين والفائزات بالجائزة ، مقدماً شكره لأمانة ورؤساء وأعضاء لجان الجائزة على جهودهم المثمرة.

وفي ختام الحفل كرّم سموه أمير منطقة الباحة ومعالي وزير النقل الفائزين والفائزات البالغ عددهم 47 فائزاً وفائزة، في فروع الجائزة التسعة المتضمنة القرآن والسنة النبوية، والتفوق الدراسي، والأداء الحكومي المتميز، والمبادرات في مجالات العمل التطوعي، وإحياء التراث والمحافظة على البيئة، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات والأفراد، والابتكار وريادة الأعمال، والإبداعات الأدبية والبصرية في مجالات الشعر والتصوير الضوئي وتصميم مقاطع الفيديو المعبرة، ومبادرات مجالس الشباب “لمجالس شباب منطقة الباحة”، والأداء المتميز للمحافظات في المنطقة.

وتسلّم سمو أمير منطقة الباحة ومعالي وزير النقل هديتين تذكاريتين مقدمتان من أمين عام جائزة الباحة للإبداع والتميز.

ونوه سموه في تصريح صحفي بإعلان سمو ولي العهد إنشاء المكتب الإستراتجي لمنطقة الباحة , مبينا أن المنطقة في حراك مستمر لتطويرها ، وتم تأسيس مكتب تطوير الباحة الذي سينتهي بهيئة تطوير “, وتم التوقيع مع إحدى الشركات لإعداد إستراتيجية المنطقة والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام بإذن الله.

وأبان أن نتائج هذه الإستراتيجية تشمل العديد من المبادرات تهم المنطقة في قطاعات الإيواء والسياحة والزراعة غيرها من المجالات ، متطلعاً سموه إلى أن تتحقق هذه التطلعات في أقرب وقت.

فيما أكّد معالي وزير النقل أن منطقة الباحة تحظى بشبكة طرق مميزة تتجاوز 2200 كيلو متر ، وفيها أكثر من 100 جسر ، و 600 كيلو متر من المشاريع تحت الإنجاز .

وأوضح أنه تم اليوم التباحث مع سمو أمير المنطقة حول احتياجات المنطقة المستجدة، مفيداً أن الإستراتجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تضمنت طموحات على المستوى الوطني ، مؤكداً بأن هناك تواصلاً بشأن إستراتيجية منطقة الباحة لتطويرها وتنميتها.

حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة عبدالله بن يحي الحسين، ومعالي نائب وزير الزراعة والبيئة والمياه المهندس منصور بن هلال المشيطي ووكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري وعدد من المسؤولين في المنطقة.