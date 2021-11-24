«حد الطار» فيلم يمثل المملكة في الأوسكار

البلاد ـ خالد بن مرضاح

تسعى هيئة الافلام السعودية إلى السير بالدراما السعودية نحو العالمية والمشاركة في مسابقات الاوسكار وأمس اختارت هيئة الأفلام الفيلم الروائي “حد الطار” لتمثيل المملكة العربية السعودية رسمياً في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي، وقد جرى ترشيحه من قِبل اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار المكونة من رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف ، والمخرجة هيفاء المنصور، والناقدة والمخرجة هناء العمير، ومدير اللجنة التنظيمية لمهرجان البحر الأحمر ، المنتج محمد التركي، ومدير مهرجان الأفلام السعودية، السينمائي أحمد الملا .

وسيدخل الفيلم بهذا الترشيح في منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز، قبل الإعلان عن القائمة الأولية ثم النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 94 الذي سيُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بتاريخ 27 مارس 2022م.

وقد عُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان، كما عرض في مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية، وحاز على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب عرضه داخل المملكة ونيله جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأفلام السعودية.

وعن ترشيح فيلمه لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار قال عبدالعزيز الشلاحي مخرج الفيلم “سعيد وفخور لتمثيل المملكة العربية السعودية في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل”.

وفيلم “حد الطار” من تأليف مفرج المجفل وبطولة فيصل الدوخي وأضوى فهد وراوية أحمد وعجيبة الدوسري ومهند الصالح وشبيب الخليفة.

وجاء في بيان أن لجنة متخصصة برئاسة عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام وعضوية المخرجة هيفاء المنصور والناقدة هناء العمير والمنتج محمد التركي والمخرج أحمد الملا، قد اختارت الفيلم.

وقال مخرج الفيلم عبد العزيز الشلاحي: “سعيد وفخور لتمثيل المملكة العربية السعودية في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل”.

وكانت المملكة العربية السعودية رشحت في العام الماضي للجائزة فيلم “سيدة البحر” من إخراج شهد أمين، وقبله فيلم “المرشحة المثالية” من إخراج هيفاء المنصور.