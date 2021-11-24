بيئة جازان تطلق مبادرة نثر بذور السدر البري لزيادة الغطاء النباتي

الشقيق : واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ممثلاً بوحدة الزراعة بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، مبادرة ” نثر بذور للأشجار والنباتات الرعوية”، تحت شعار “ساهم في التشجير وكن جزاً من التغيير لنجعلها خضراء”، بحضور رئيس المركز أكرم آل سالم، وذلك بمنتزهي المزيرعة وخشامة بالشقيق.

وهدفت المبادرة التي نُفّذت بمشاركة منسوبي وحدة الزراعة والفرق التطوعية بالمركز وأفراد المجتمع من مرتادي المنتزهين، لنثر أكثر من 20 كيلو جراماً من بذور شجر السدر، لتكوّن إضافة لأنواع كثيرة من الأشجار البرّية الطبيعية الموجودة بالموقع، وتعريف المشاركين والأهالي بأهمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، ومكافحة التصحر ورفع الوعي البيئي لديهم.

وتأتي المبادرة ضمّن جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الرامية، لزيادة الغطاء النباتي لتحقيق لرؤية المملكة 2030، والمشاركة في مبادرة ” السعودية الخضراء”.