المملكة تدين وتؤكد أنه عمل إجرامي ينتهك الأعراف والقوانين .. مليشيا الحوثي تختطف موظفين بالسفارة الأمريكية

الرياض – البلاد

ضاعفت مليشيا الحوثي اعتداءها على المدنيين العزل، إذ أقدمت على إعدام 12 يمنياً من أبناء محافظة الحديدة، بعدما اختطفتهم، الأيام الماضية، وزجت بهم في سجون سرية، ورمت جثتهم في الشارع بمديرية الدريهمي، بينما تمادت المليشيا في انتهاك القوانين والأعراف الدولية واختطفت ثلاثة موظفين إضافيين من طاقم السفارة الأمريكية ووكالة التنمية الدولية.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق، واحتجازها عددًا من منسوبي السفارة والعاملين بها.

وأكدت بأن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

فيما أدان الاتحاد الأوروبي، أمس، اقتحام مقاتلي جماعة الحوثي للمجمع الذي كان يستخدم كمقر لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واستمرار احتجاز اليمنيين الذين يعملون أو كانوا يعملون لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، داعيا مليشيا الحوثي لمغادرة مجمع السفارة الأمريكية، ووقف عمليات التوقيف والاعتقال وإطلاق سراح جميع المحتجزين فورا.

وكشفت وسائل إعلام يمنية، أن الموظفين الثلاثة الذين اختطفتهم المليشيا هم المستشار السياسي السابق في السفارة عبدالقادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شماخ، إضافة إلى موظف وكالة التنمية الأمريكية عبدالحميد العجمي، مبينة أن ميليشيا الحوثي لا تزال تعتقل منذ أسابيع كلاً من، جميل إسماعيل موظف بالملحق التجاري الاقتصادي، وهشام الوزير موظف في الوكالة الأمريكية، وشائف الهمدني موظف بالوكالة الأميركية، وبسام مردحي موظف في قسم التحقيقات، ومحمد خراشي موظف في قسم التحقيقات بالسفارة.

وبدأ الحوثيون منذ أكتوبر الماضي حملة اعتقالات بحق عدد من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، بعضهم تم استدعاؤهم لاجتماع، وآخرون تم اعتقالهم من منازلهم، وتم إخضاعهم لتحقيقات مكثفة لعدة أيام وأطلق سراح عدد منهم قبل أيام، بينما اقتحم الحوثيين مقر السفارة واستبدال الحراسة بعناصر مسلحة من الميليشيا.

من جهة ثانية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تنفيذ 17 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 12 آلية عسكرية للحوثين وألحقت بهم خسائر بشرية تجاوزت 110 عناصر من الميليشيا. وأعلن التحالف فجر أمس أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء، مؤكداً تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان. وأظهر مقطع متداول الانفجارات التي تلت ضربات التحالف لمواقع تخزين الصواريخ الباليستية الحوثية في صنعاء.

إلى ذلك، كشف التحالف عن أن مسؤولي المواقع السرية للميليشيا الحوثية في صنعاء اتخذوا المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعاً بشرية، موضحا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. وكان التحالف قد أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.