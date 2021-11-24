اللعب على الجليد يجذب زوار «ونتروندرلاند»

البلاد ـ ياسر بن يوسف

تتواصل يوميا البرامج المدهشة التي تجذب زوار موسم الرياض ، ومنها برزت “الرياض ونتروندرلاند” منذ افتتاحها كواحدة من أضخم التجارب العالمية لموسم الرياض 2021 في مجال الترفيه والألعاب، إذ تضم 6 مناطق تحتوي على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار، بأنشطة وعروض ترفيهية تلبي رغبات كافة شرائح المجتمع، تجمع بين الثقافة والترفيه، في بيئة تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم. وتميزت حلبة التزلج الخارجية التي تقام في الهواء الطلق على مساحة 1000 متر مربع بدرجة حرارة تصل إلى -15 تحت الصفر، بأفضل المعايير العالمية، حيث أتاحت لزوارها الفرصة لتجربة اللعب على الجليد وإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم أمام أنظار الزوار، كما وفرت في الوقت نفسه أكاديميين للحفاظ على سلامة الأطفال والزوار من خلال تجربتهم. كما واصل موسم الرياض تقديم فعالياته الممتعة وتجاربة المتنوعة، حيث يقدم من خلال أحدث فعالياته “شجرة السلام” معرض “حديقة الطيور”، الذي يستعرض أكثر من 40 طيرًا من فصائل وأنواع مختلفة ونادرة.

ويُمكِّنُ المعرض زواره من عيش تجربة واقعية وممتعة بالتفاعل واللعب مع طيور متحررة من أقفاصها بدون أية قيود برفقة المدربين المتخصصين في المنطقة.ويعد هذا المعرض الأول من نوعه، ويضم عددًا من الفصائل النادرة من الطيور على مستوى العالم . وتحولت منطقة (بوليفارد رياض سيتي) بموسم الرياض 2021 إلى وجهة مُستدامة للزوار والسياح من الداخل والخليج والعالم على حدٍّ سواء، الذين توافدوا عليها للتمتع بمناطقها التسع المختلفة؛ كونها تلبي كافة الخيارات الترفيهية والسياحية لمختلف الأذواق والشرائح العمرية.