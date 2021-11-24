الرقمنة تخفض فروع البنوك بالمملكة

جدة – البلاد

بلغ عدد فروع البنوك العاملة في المملكة حتى نهاية سبتمبر (1961) فرعاً، مقارنة بعدد 2014 فرعا بنهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 53 فرعا ، وذلك على ضوء التقدم الاليكتروني للخدمات المصرفية ، حيث تم افتتاح 10 فروع جديدة للبنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل إغلاق 63 فرعا، وذلك حسبما أظهرت النشرة الأخيرة للبنك المركزي السعودي “ساما”.

وشهدت التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إغلاق “بنك الرياض” لـ 23 فرعا، إضافة إلى إغلاق “مصرف الراجحي” 18 فرعا مقابل فتح فرع واحد جديد، وأغلق “ساب” 8 فروع، و”البلاد” 5 فروع، كما أغلق كل من “الأهلي السعودي” و”السعودي الفرنسي” فرعين لكل منهما، و”العربي الوطني” 4 فروع ، في حين افتتح كل من بنك “الجزيرة” وبنك “كريديت سويس” وبنك “ستاندرد تشارترد” فرعا جديدا، إضافة إلى افتتاح “بنك الإمارات دبي الوطني” 3 فروع جديدة، وافتتح “مصرف الإنماء” 3 فروع مقابل إغلاق فرع واحد خلال الفترة.

وتضم قائمة البنوك العاملة بالسعودية 10 بنوك مدرجة في السوق، بالإضافة إلى 16 بنكا أجنبيا لها فروع بالمملكة، تتمثل في كل من بنك الإمارات دبي الوطني (7 فروع)، بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول (3 فروع لكل منها)، وبي إن بي باريبا الفرنسي، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز إن آي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى “البنك الصناعي التجاري الصيني” و”بنك قطر الوطني” و”بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي”، وبنك “كريديت سويس” وبنك “ستاندرد تشارترد”.

وبالنسبة لعدد فروع البنوك السعودية فقد تراجع إلى 1933 فرعاً، يتصدرها “مصرف الراجحي” بـ526 فرعا، يليه كل من “الأهلي السعودي” بـ502 فرع و”بنك الرياض” بـ251 فرعا، ثم “العربي الوطني” ﺒ132 فرعا، كما يوضح الجدول أدناه:

وبالنسبة للتقسيم الجغرافي لفروع البنوك العاملة على مستوى المناطق، تصدرت منطقة الرياض بـ587 فرعا لمختلف البنوك، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ411 فرعا، فالمنطقة الشرقية ﺒ374 فرعا.