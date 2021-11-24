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أمير نجران يتفقد عدداً من المواقع في منطقة “حمى الثقافية”

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1443 هـ      24 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

نجران : البلاد

تفقّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، عدداً من المواقع في منطقة “حمى الثقافية”، شملت آبار حمى، وبعض المواقع التاريخية والنقوش الأثرية.

وأكّد سموه خلال الجولة أهمية منطقة “حمى الثقافية”، والتي تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” ما يجعلها من أهم مناطق الجذب السياحي والاستثماري, كما وجّه سموه المسؤولين ببذل قصارى الجهود لخدمة الموقع وسبل التهيئة.

رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام فرع هيئة التراث المكلف بسام بن صالح بالحارث، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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