أمير نجران يتفقد عدداً من المواقع في منطقة “حمى الثقافية”

نجران : البلاد

تفقّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، عدداً من المواقع في منطقة “حمى الثقافية”، شملت آبار حمى، وبعض المواقع التاريخية والنقوش الأثرية.

وأكّد سموه خلال الجولة أهمية منطقة “حمى الثقافية”، والتي تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” ما يجعلها من أهم مناطق الجذب السياحي والاستثماري, كما وجّه سموه المسؤولين ببذل قصارى الجهود لخدمة الموقع وسبل التهيئة.

رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام فرع هيئة التراث المكلف بسام بن صالح بالحارث، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.