أمير الشرقية يُدشّن فعاليات الطاولة المستديرة لمعهد الإدارة العامة

الدمام : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، فعاليات اجتماع “الطاولة المستديرة” التي نظّمها فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بالمعهد بعنوان “قادة المستقبل والابتكار”، بحضور معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ومدير عام فرع المعهد بالمنطقة الدكتور محمد البخيتي، ومشاركة أكثر من 60 شخصية من القيادات الإدارية العُليا بالقطاع العام والخاص والقطاع الثالث بالمنطقة، وذلك بفندق مريديان الخبر.

واطّلع سمو أمير المنطقة الشرقية، على عرضٍ يُقدم أهداف مركز التوازن بين الجنسين الرئيسية والرامية إلى تحقيق التوازن في التمكين الوظيفي بين المرأة والرجل، في بيئة العمل والذي جاء ثمرة نتاج إحدى توصيات دراسات معهد الإدارة، وتم تحويله بجهود متواصلة إلى واقع حقيقي بإشراف مباشر من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والقى معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان كلمة أوضح فيها أن هذا الاجتماع الذي يعقده المعهد بالتعاون مع الخبيرة الدولية كيت باركر، سيناقش الرؤية المستقبلية للعمل وأدوار القيادات الإدارية في تبني الابتكار والمواهب والتطوير الإداري، بهدف تطوير مهارات القيادات الإدارية الوطنية وتنمية فكر إداري قائم على مفاهيم القيادة المستقبلية والابتكار لتحويل التحديات إلى فرص نجاح لتلك القيادات ومنظماتهم.

واختتمت الفعالية بتسلّم سمو أمير المنطقة الشرقية درعاً تذكاريةً من معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان بهذه المناسبة.