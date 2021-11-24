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أفضل طريقة لتتبيلة الدجاج المقلي

نيفين عباسaccess_time19 / ربيع الآخر / 1443 هـ      24 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة لتحضير أفضل تتبيلة للدجاج المقلي

المقادير اللازمة

دجاج مقطع ومغسول
لتتبيل الدجاج
كوب حليب رائب
فصين ثوم مقطعين
بصل شالوت مقطع
فلفل اسود خشن مجروش
2 ملعقة كبيرة خل تفاح
ملعقة صغيرة هيل ناعم، جنزبيل ناعم، كزبرة ناعمة، كمون ناعم، بابريكا، ملح، سكر

لقلي الدجاج
3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
ملعقة كبيرة بودرة بصل وبودرة ثوم ناعمين
ماء مثلج

طريقة العمل
تقلب جميع مقادير تتبيل الدجاج معاً
ينقع الدجاج في الخليط ليومين
بعد إنتهاء المدة يخرج الدجاج ويترك ليبرد
يقلب الدقيق ومرقة الدجاج والبابريكا وبودرة البصل والثوم معا
يضاف الدجاج لهم ويقلب
ثم يوضع في الماء المثلج
ثم في الدقيق مرة أخري
يقلي في زيت متوسط الحرارة حتي تمام النضج ويصبح ذهبي اللون
يخرج ويقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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