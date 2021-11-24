أفضل طريقة لتتبيلة الدجاج المقلي

وصفة مميزة لتحضير أفضل تتبيلة للدجاج المقلي

المقادير اللازمة

دجاج مقطع ومغسول

لتتبيل الدجاج

كوب حليب رائب

فصين ثوم مقطعين

بصل شالوت مقطع

فلفل اسود خشن مجروش

2 ملعقة كبيرة خل تفاح

ملعقة صغيرة هيل ناعم، جنزبيل ناعم، كزبرة ناعمة، كمون ناعم، بابريكا، ملح، سكر

لقلي الدجاج

3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج

نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

ملعقة كبيرة بودرة بصل وبودرة ثوم ناعمين

ماء مثلج

طريقة العمل

تقلب جميع مقادير تتبيل الدجاج معاً

ينقع الدجاج في الخليط ليومين

بعد إنتهاء المدة يخرج الدجاج ويترك ليبرد

يقلب الدقيق ومرقة الدجاج والبابريكا وبودرة البصل والثوم معا

يضاف الدجاج لهم ويقلب

ثم يوضع في الماء المثلج

ثم في الدقيق مرة أخري

يقلي في زيت متوسط الحرارة حتي تمام النضج ويصبح ذهبي اللون

يخرج ويقدم ساخن