40 موقعاً لمشاريع “فود ترك” في القطيف

الدمام- حمود الزهراني

باتت المشاريع الصغيرة المستقلة تشكل الإقبال الأكبر من قبل الشباب، للتكاليف المالية القليلة لمثل هذا النوع من المشاريع، ما جعل تنفيذها في متناول يد الكثير من الشباب والفتيات، إذ أصبح الكثير منهم يتبنى أفكارا لمشاريع جديدة لتنفيذها سواء بشراكة مع زملائه أو الانفراد بالعمل في هذا المشروع، وأمس أعلنت بلدية محافظة القطيف عن تخصيص ٤٠ موقعا لمشاريع لعربات الأطعمة المتنقلة “فود ترك”، مخصصة للشباب والشابات في الواجهة البحرية في حي المجيدية.

من جهته تفقد رئيس بلدية محافظة ‫القطيف المهندس محمد الحسيني، سير أعمال إنشاء ميدان الفود ترك المخصص لهذا النشاط. وأكد الحسيني على أهمية تهيئة ميدان عربات الأطعمة بما يتوافق مع ‫جودة الحياة دعماً وتشجيعًا للشباب السعودي، وتوفير بيئة عمل تعزز هذا النشاط الاقتصادي والسياحي.

وذكر أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءًا هاماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية، مبيناً أن البلدية تسعى لتنمية هذا النشاط بمشاريع غير تقليدية، وذلك بإشراك ملاك العربات في التصميم والإبداع للمواقع المستخدمة. وأوضح أن البلدية انتهت من تنفيذ حزمة من الأعمال لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، وذلك بتحسين بيئة العمل من خلال تقديم خِدْمات الكهرباء، ومواقف السيارات، ومواقع وجلسات مخصصة للزوار، مما يساهم في زيادة عدد المرتادين.)