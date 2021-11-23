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وزارة الخارجية تدين اقتحام ميليشيا الحوثي مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1443 هـ      23 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق، واحتجازها عددًا من منسوبي السفارة والعاملين بها.

وأكدت بأن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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