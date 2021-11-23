مهندسة سعودية تبتكر طريقة سهلة لتشخيص السرطان

جدة ـ البلاد

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وهي تسعى للمساهمة في بناء منظومة وأنموذج للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستمدةً ذلك من رؤيتها بتمكين الموهبة والإبداع كونهما الرافد الأساس لازدهار البشرية، ورسالتها الجليّة نحو إيجاد بيئة محفزة للموهبة والابداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل وخدمة الإنسانية وذلك سعياً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبناء الإنسان أينما كان والاستثمار في قدرته وامكاناته وما يزخر به من طاقات موهوبة ومبدعة في شتى المجالات، وفي هذا السياق ابتكرت فتاة سعودية متخصصة في الهندسة الطبية الحيوية، طريقة سهلة وزهيدة الثمن في تشخيص مرض السرطان عبر ترجمة نتائج العينات السائلة مثل البول أو الدم وتحويلها لأنماط سهلة القراءة.

واستوحت المهندسة دانا السليمان، ابتكارها الجديد من خلال الرموز الشريطية “باركود” الموجودة على السلع التجارية، ما يُساهم في إجراء فحوص السرطان على نطاق واسع مع مراقبة تطور المرض والاستجابة للعلاج. وأوضحت السليمان التي تدرس بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، أن التقنية الجديدة تعتمد على الكشف عن الحمض الريبوزي النووي الميكروي الخاص بالسرطان في عينات المرضى.

ولفتت وفقاً لموقع معهد “ماساتشوستس”، إلى أن تقنية تشخيص “الباركود” تحول كميات الرنا الميكروي المختلفة في عينة المريض إلى إشارة فلورية ساطعة في نمط محدد من النقاط، لتعطي تلك النقاط في النهاية معلومات إكلينيكية أكثر دقة عن المرض. ونوهت إلى أن التقنية يمكن أن تعتمد على إدخال تعديلات على مجهر عادي باستخدام مواد زهيدة الثمن هي الهلاميات المائية المنقوشة على ركائز ليفية بما في ذلك الألياف الزجاجية والحرير والورق.