مهرجان البحر الأحمر يفتح شباك التذاكر

جدة ـــ ياسر بن يوسف

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح شبّاك التذاكر، للأفلام التي سيتم عرضها خلال المهرجان المرتقب ابتداءً من 6 وحتّى 15 ديسمبر، 2021. سيتيح المهرجان باقة واسعة من أفضل أفلام المنطقة العربية بالإضافة إلى مجموعة مختارة بعناية من الأفلام الدولية من مختلف أرجاء العالم.

يستغل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذه الفرصة، ليدعو جميع محبي وعشاق الأفلام، لمشاركتنا الاحتفاء بعالم السينما على مدى ١٠ أيام متواصلة، عن طريق اغتنام الفرصة والحصول على التذاكر وحجز مقاعد المشاهدة في صالات السينما، حيث نعرض مجموعة من الأفلام الاستثنائية. ستتوفر التذاكر لجميع الأفلام والمناسبات الخاصة بالمهرجان.

تُقام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، داخل منطقة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وتعرض باقة من أهم وأحدث الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية، إلى جانب مختارات كلاسيكية لعمالقة الإخراج، وبرامج أخرى لتعريف الجمهور بأصوات جديدة من المنطقة وخارجها. يُعتبر المهرجان منصة للسينمائيين العرب والعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم عن طريق بناء جسور التواصل، وتنظيم مسابقة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة، واستضافة باقة من الأنشطة والندوات وورش العمل.