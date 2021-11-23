غدًا انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية

الرياض : البلاد

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن المهلة التي منحتها للصحف الإلكترونية ستنتهي غداً ( 24 نوفمبر 2021م ).

وأكّدت على جميع الصحف الإلكترونية ضرورة تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة، مشيرة إلى أن الصحف التي لا تبادر بالتصحيح قبل انتهاء المدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

فيما لفتت الهيئة إلى أن المخالفات تشمل غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو إغلاق الجهة المخالفة، وحجب الموقع الإلكتروني للصحف الإلكترونية، مؤقتًا أو نهائيًا.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعطت الصحف الإلكترونية مهلة 45 يومًا لتصحيح أوضاعها في أكتوبر الماضي تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.