ضبط منصات تبيع تذاكر النهائي الآسيوي بشكل مخالف

جدة- ياسر بن يوسف

ضبطت الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة، بالتعاون مع نادي الهلال عدداً من المواقع والمنصات الإلكترونية التي تقوم ببيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري ابطال آسيا، بشكل غير نظامي.

وقامت الوزارة بإلزاممهم بإزالة إعلانات بيع التذاكر وإنذارهم، وذلك وفقا لنظام التجارة الإلكترونية الذي ينص على منع بيع وتسويق منتجات وسلع بدون الحصول على ترخيص من الجهة المالكة.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلال غرامات تصل إلى مليون ريال إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع عن مزاولة النشاط.