متابعات

سفير المملكة لدى السودان يستقبل مفوض العون الإنساني

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1443 هـ      23 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

استقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم الثلاثاء المفوض العام للعون الإنساني بالسودان الأستاذ نصر الدين موسي عبد الكريم.

وعبر سعادة المفوض عن عميق امتنانه وشكره للمملكة قيادة وشعبا على الدعم المستمر للسودان لاسيما العوني الإنساني والثقافي والصحي.. مؤكدا ان المملكة كانت الأقرب للسودان في كل المواقف والظروف، مشيدا بمستوي التنسيق والتعاون بين المفوضية و المؤسسات الخيرية السعودية وعلي رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية في مشروعات الاستجابة العاجلة والقوافل فضلا عن مشروعات التدريب والتنسيق المشترك.

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بينما اكد سعادة السفير علي خصوصية وأزلية العلاقات بين البلدين مشيرا الي ان توجيهات قيادتها الرشيدة بالوقوف دائما بجانب الشعب السوداني لتجاوز ظروفه وتعزيز مستوي التعاون التنموي والاقتصادي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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